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Сход грунта: к жителям горной местности обратились спасатели Алматы

Сход грунта: к жителям горной местности обратились спасатели Алматы

В городе выпало более месячной нормы осадков, передаёт inАlmaty.kz. Меры предосторожности для владельцев домов в горной местности озвучили спасатели: регулярно проводите визуальный осмотр территорий на предмет выявления трещин, сдвигов, переувлажнения грунтов, выклинивания воды; регулярно проводите контроль за состоянием водопроводных линий, арычной сети ливнестоков; заранее продумайте свои действия в чрезвычайных условиях; следите за герметичностью ям септиков и туалетов.

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