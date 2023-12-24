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Свежие комментарии

  • alla sergeyeva
    Это гнойник,который давно на теле страны и вот он лопнул и страна увидела содержимое.«Голый» шабаш у И...
  • Галина Друзина
    Всё это была, была, была, а где действия? Надо лишить, так лишите, надо проверить налоговые, так проверит, а то всё н...«Голый» шабаш у И...
  • Людмила Абрамова
    все верно нужно убрать и лишить...так давайте делайте ,люди в ДУМЕ ,не нужно только писать ..«Голый» шабаш у И...

«Голый» шабаш у Ивлеевой прокомментировали в Госдуме

«Голый» шабаш у Ивлеевой прокомментировали в Госдуме

Смелую вечеринку в стиле аlmost naked – почти голый, которая прошла в ночном клубе MUTABOR в честь телеведущей и амбассадора МТС Анастасии Ивлеевой 20 декабря, прокомментировал депутат Госдумы Сергей Миронов.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
все верно нужно убрать и лишить...так давайте делайте ,люди в ДУМЕ ,не нужно только писать ..
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8 час.
Галина Друзина
Всё это была, была, была, а где действия? Надо лишить, так лишите, надо проверить налоговые, так проверит, а то всё надо, надо, надо, а воз и ныне там.
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6 час.
as
alla sergeyeva
Это гнойник,который давно на теле страны и вот он лопнул и страна увидела содержимое.
Ответить
5 час.

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