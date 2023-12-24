«Голый» шабаш у Ивлеевой прокомментировали в Госдуме

все верно нужно убрать и лишить...так давайте делайте ,люди в ДУМЕ ,не нужно только писать ..

Галина Друзина

Всё это была, была, была, а где действия? Надо лишить, так лишите, надо проверить налоговые, так проверит, а то всё надо, надо, надо, а воз и ныне там.