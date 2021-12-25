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Глава марки Škoda в России Петр Шольц поздравил «АвтоВзгляд» с юбилеем

Глава марки Škoda в России Петр Шольц поздравил «АвтоВзгляд» с юбилеем

Общество Социум Фото из открытых источников Босс российского представительства Škoda Петр Шольц, поздравляя команду портала «АвтоВзгляд» и его аудиторию, отметил профессионализм, оперативность и неординарную информационную подачу нашего издания.

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