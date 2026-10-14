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Царьград

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Россельхознадзор снял с продажи 821 тонну опасных консервов завода «Прибой»

Россельхознадзор снял с продажи 821 тонну опасных консервов завода «Прибой»

Россельхознадзор по итогам проверки завода «Прибой» в Петушинском районе снял с продажи 821 тонну рыбных консервов из-за антисанитарии на производстве и фиктивных ветеринарных документов.

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