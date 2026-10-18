Картошка пустила ростки, морковь стала мягкой, а яблоки покрылись темными пятнами. Еще недавно погреб был полон свежего урожая, но спустя несколько недель выяснилось, что часть запасов уже придется выбросить.
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