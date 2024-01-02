Раскрыта причина атак на Белгород. Кулеба выдал "хитрый" план

ИМ

Ильдус Мамлеев

Наших детей и мирное население, они уничтожают открыто и ещё бохвалятся этим, в ответ начать массированные ковровые бомбардировки управляемыми баражирующими бомбами всех прилегающих территорий к границе РФ. Не мы "открыли ящик Пандоры" и у нас есть чем ответить на эти террористические акты. Сбивать все разведовательные дроны НАТО, на прилегающей к границе РФ которые наводят наши объекты ракеты.