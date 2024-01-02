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Царьград

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Раскрыта причина атак на Белгород. Кулеба выдал "хитрый" план

Раскрыта причина атак на Белгород. Кулеба выдал "хитрый" план

Раскрыта причина продолжающихся третий день атак ВСУ на Белгород. "Хитрый" план киевского режима выдал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который обратился к "партнёрам".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Наших детей и мирное население, они уничтожают открыто и ещё бохвалятся этим, в ответ начать массированные ковровые бомбардировки управляемыми баражирующими бомбами всех прилегающих территорий к границе РФ. Не мы &quot;открыли ящик Пандоры&quot; и у нас есть чем ответить на эти террористические акты. Сбивать все разведовательные дроны НАТО, на прилегающей к границе РФ которые наводят наши объекты ракеты.
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Пришло время, когда жалость прошла, сравнять с землей часть Киева для устрашения, евреи ни с кем не считаются, бомбят Сектор газа
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12 час.
Надежда
Эта кулёба похожа не на хитрое животное, а на &quot;прип...го сына марии&quot; из дурки...
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9 час.

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