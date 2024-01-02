Раскрыта причина продолжающихся третий день атак ВСУ на Белгород. "Хитрый" план киевского режима выдал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который обратился к "партнёрам".
Раскрыта причина атак на Белгород. Кулеба выдал "хитрый" план
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Наших детей и мирное население, они уничтожают открыто и ещё бохвалятся этим, в ответ начать массированные ковровые бомбардировки управляемыми баражирующими бомбами всех прилегающих территорий к границе РФ. Не мы "открыли ящик Пандоры" и у нас есть чем ответить на эти террористические акты. Сбивать все разведовательные дроны НАТО, на прилегающей к границе РФ которые наводят наши объекты ракеты.
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Пришло время, когда жалость прошла, сравнять с землей часть Киева для устрашения, евреи ни с кем не считаются, бомбят Сектор газа
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12 час.
Надежда
Эта кулёба похожа не на хитрое животное, а на "прип...го сына марии" из дурки...
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9 час.
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