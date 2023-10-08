В Ростовской области в лесу заблудились два неопытных туриста

Спасателям донского региона пришлось выезжать в лесную местность, где пропали донские туристы.Накануне стало известно о том, что в лесу Шолоховского района заблудился сначала водитель автобуса, который привез группу из 11 туристов на автобусе в район станицы Вешенской, где растёт вековой дуб.