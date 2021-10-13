В ЦНИИ Роспотребнадзора назвали необходимую после COVID-19 белковую пищу

Для восстановления после коронавируса необходимо употребление белка, который содержится в мясе или куриной грудке, однако многие пациенты, перенесшие COVID-19, отмечают сложности с употреблением красного мяса из-за нарушений обоняния и вкуса.
Для восстановления после коронавируса необходимо употребление белка, который содержится в мясе или куриной грудке, однако многие пациенты, перенесшие COVID-19, отмечают сложности с употреблением красного мяса из-за нарушений обоняния и вкуса.
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