Пусть она там не визжит! Одесситов раздражает противовоздушная сирена: сегодня на воздух взлетел склад у порта

Взрыв, а потом большой выброс пламени. Возможно, попали в склад БК. Тем временем простые одесситы стали бороться с противовоздушными сиренами, которые установлены на крышах домов и громко орут почти всю ночь.
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