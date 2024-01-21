Ямальские музыканты споют в Новом Уренгое в поддержку СВО

В новоуренгойском ГДК «Октябрь» пройдет благотворительный концерт в поддержку СВО. На нем выступят музыканты со всего округа, сообщили в telegram-канале «Культура Нового Уренгоя»В новоуренгойском ГДК «Октябрь» пройдет благотворительный концерт в поддержку СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии