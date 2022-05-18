Газета.ру

7 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    А это кто такой?Моргану Фриману п...
  • Елена Бреслова
    Что может вырасти из этих уродов?! родителям - многомиллионные штрафы за воспитание подонков, самих детишек выслать ...В Дагестане подро...
  • Владимир Лагно
    "" Ценными"кадрами не разбрасываются. Всех нужно накормить, всех пригреть, вот и создаётся когорта непотопляемых. Ход...Вице-губернатор С...

В Кемеровской области коровы напали на пенсионерку и двух ее внучек

В Кемеровской области коровы напали на пенсионерку и двух ее внучек

В городе Мыски Кемеровской области во дворе многоквартирного жилого дома разгуливающие без присмотра коровы атаковали пожилую женщину и ее внучек, одна из девочек была госпитализирована, видео происшествия появилось в паблике "Инцидент Кузбасс".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх