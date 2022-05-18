В Кемеровской области коровы напали на пенсионерку и двух ее внучек

В городе Мыски Кемеровской области во дворе многоквартирного жилого дома разгуливающие без присмотра коровы атаковали пожилую женщину и ее внучек, одна из девочек была госпитализирована, видео происшествия появилось в паблике "Инцидент Кузбасс".