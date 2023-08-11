Россия-1 21:30 Выпуск от 11 августа 2023 СЕГОДНЯ Сегодня телезрителей вновь удивят: велотриалист Павел Борисевич; близнецы Мунхшур и Энхшур Нармандах, обладающие уникальной памятью; знаток авиастроения Арсений Цыбаров; мнемотехник Валерия Заярнова; уникальный математик Ярослав Сотников; мастер сверхточной координации Ниямгэрэл Гангхуаг; Борис Николай Конрад из Германии, с лёгкостью запоминающий расположение трёх сотен игральных костей; Никита Хайдуков, поразивший […] Сообщение Удивительные люди Лучшее Выпуск от 11 августа 2023 смотреть онлайн появились сначала на Fitnessbaza.