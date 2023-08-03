Россия-1 21:30 Выпуск от 4 августа Самые захватывающие и невероятные эпизоды прошедших сезонов – в новом выпуске! Сегодня телезрителей вновь удивят: невероятный мальчик-калькулятор Венцель Грюс, способный одновременно осуществлять математические действия и чеканить мяч; обладатель супер точного глазомера Вячеслав Чистов; Ольга Ориничева, определяющая танцы по звуку шагов; мнемотехник-робототехник Георгий Коробицкий, мечтающий о победах на картинге; Асадбек […] Сообщение Удивительные люди Лучшее Выпуск от 4 августа смотреть онлайн появились сначала на Fitnessbaza.