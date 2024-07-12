Сотрудничество России и Китая создает благоприятную атмосферу, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Российско-китайское межпарламентское сотрудничество создает благоприятную атмосферу для достижения стоящих перед двумя странами целей и решения приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин.
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