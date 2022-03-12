Население ЦАР хочет помочь России в денацификации Украины

Солдаты ЦАР выразили одобрение российской спецоперации по денацификации Украины. Социальные сети наполняют видеоролики центральноафриканцев, спешащих сказать слова поддержки и благодарности России, пришедшей на помощь их родине в трудную минуту.
Солдаты ЦАР выразили одобрение российской спецоперации по денацификации Украины. Социальные сети наполняют видеоролики центральноафриканцев, спешащих сказать слова поддержки и благодарности России, пришедшей на помощь их родине в трудную минуту.
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