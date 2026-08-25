Китайский дирижабль S4000 мощностью в мегаватт впервые успешно испытали на высоте 4000 метров / © People’s Daily S4000 предназначен для получения энергии ветра на высотах, значительно превышающих рабочие отметки обычных ветряных турбин.
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