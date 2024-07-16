Путин в Твери сделал сразу два подарка автомобилистам

Во время поездки в Тверскую область 16 июля президент Владимир Путин одновременно сделал два подарка автомобилистам: он открыл заключительный участок автодороги «Москва — Санкт-Петербург» и ненавязчиво прорекламировал очередную новинку АвтоВАЗа — «Ладу Ауру».
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