Путин в Твери сделал сразу два подарка автомобилистам

Во время поездки в Тверскую область 16 июля президент Владимир Путин одновременно сделал два подарка автомобилистам: он открыл заключительный участок автодороги «Москва — Санкт-Петербург» и ненавязчиво прорекламировал очередную новинку АвтоВАЗа — «Ладу Ауру».