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Мешок на голову - и в Москву-реку: Изменившее Россию покушение на Ельцина расследовать не стали

Мешок на голову - и в Москву-реку: Изменившее Россию покушение на Ельцина расследовать не стали

Ельцину надели мешок на голову и бросили в реку. 35 лет назад судьба России могла измениться. Но покушение даже не стали расследовать.

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