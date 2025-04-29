Тревожный звонок: к чему приведет пранкерский скандал в Грузии

В Грузии бурно обсуждается разговор бывшего президента страны Саломе Зурабишвили с пранкерами. Экс-глава государства рассказала, что локальные СМИ и различные НПО без американского финансирования оказались в тяжелом положении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии