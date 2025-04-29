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Тревожный звонок: к чему приведет пранкерский скандал в Грузии

Тревожный звонок: к чему приведет пранкерский скандал в Грузии

В Грузии бурно обсуждается разговор бывшего президента страны Саломе Зурабишвили с пранкерами. Экс-глава государства рассказала, что локальные СМИ и различные НПО без американского финансирования оказались в тяжелом положении.

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