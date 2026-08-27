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Аргументы и Факты

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Эксперт Волкова рассказала, как вести личный бюджет без таблиц

Эксперт Волкова рассказала, как вести личный бюджет без таблиц

Для контроля личных финансов достаточно регулярно фиксировать доходы и расходы и придерживаться простой дисциплины, рассказала «Первому каналу» старший преподаватель Финансового университета при Правительстве России Валентина Волкова.

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