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Шнякин про 0:1 «Ростова»: «Один пенальти из двух в ворота «Краснодара» проморгали. Мне нравилось судейство в первые 5 туров, но наступил 6-й»

Комментатор Дмитрий Шнякин считает, что в матче 6-го тура РПЛ «Краснодар» – « Ростов » (1:0) в пользу дончан нужно было назначить 11-метровый.

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