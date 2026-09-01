Как современные учителя отреагировали бы на проделки школьников из советских фильмов

В кино учителя в ответ спорили с учениками, искали причину их поступков и многое прощали. Но педагог рассказала, что бы в подобных случаях произошло в наши дни Сибирский педагог Вера Ганзи — Почетный работник общего образования РФ, учитель истории и обществознания с 33-летним стажем и бывший директор школы — в беседе с "КП-Новосибирск" разобрала, где герои советского фильмов о школьниках показывали пример, а где нарушали правила.