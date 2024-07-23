«Кринж» — что значит это слово в молодежном сленге? Как правильно употреблять: перевод, примеры и синонимы

Язык подростков старшему поколению часто кажется странным и непонятным. В современном молодежном сленге много заимствованных из английского языка выражений, которые обрели новое значение благодаря мемам и соцсетям.
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