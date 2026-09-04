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До +32 °C и сильный ветер: погода в Актау 4 сентября

До +32 °C и сильный ветер: погода в Актау 4 сентября

В Актау 4 сентября прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +30…+32 °C, Скорость ветра составит 9–14 м/с, передает inAktau.

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