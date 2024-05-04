Минстрой РТ: Работы по капитальному ремонту стартовали в 465 многоквартирных домах

О состоянии работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов в рамках республиканских и федеральных программ доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.