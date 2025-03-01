Джорджеску заявил, что продолжит бороться за пост президента Румынии

Он выразил благодарность за поддержку, подкрепленную 300 тысячами подписей, собранных в его пользу.Бывший претендент на президентское кресло в Румынии, Кэлин Джорджеску, заявил о намерении не прекращать попытки занять высшую государственную должность.
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