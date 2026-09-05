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Регионы России

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«Интер» примет «Наполи» в 3-м туре Серии А 5 сентября

«Интер» примет «Наполи» в 3-м туре Серии А 5 сентября

Этот матч привлекает внимание поклонников итальянского футбола, так как «Интер» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 очков по итогам первых двух туров.

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