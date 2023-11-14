Посещаемость учреждений культуры к 2030 году планируют повысить в Приангарье в 2,5 раза

В Иркутской области принята государственная программа «Развитие культуры» на 2024-2030 годы. Её главной целью является увеличение посещений мероприятий учреждений культуры в 2,5 раза – с 26,4 млн посещений в год до 60,5 млн, сообщает пресс-служба регионального правительства.