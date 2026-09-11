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5G пришел в Россию: сеть запущена в 16 городах, но не для владельцев iPhone

5G пришел в Россию: сеть запущена в 16 городах, но не для владельцев iPhone

Услуги 5G будут предоставлять операторы «большой четверки»: «Мегафон», «Билайн», Т2 и МТС. Все четыре компании запустили сеть в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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