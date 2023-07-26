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Зенит — Урал прогноз на матч 26.07.2023, РПЛ, 6 тур

Зенит — Урал прогноз на матч 26.07.2023, РПЛ, 6 тур

26 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 6 тура Чемпионата России. Команда с берегов Невы будет принимать оппонента с Урала.

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