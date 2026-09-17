«Идеальный шторм»: 200 тысяч за свет, 35 тысяч за газ. Это не про Россию, это про Британию

Соединенное Королевство погружается в пучину экономического кризиса Константин Ольшанский На фото: скопление мусора на улицах Бирмингема, Великобритания.
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