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Капризов – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: победный гол, передача, 11-я подряд игра с очками. У него 52 балла в 39 матчах

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу, сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3) и был признан первой звездой.

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