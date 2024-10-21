Уилан не стал раскрывать, как получил секретные данные в РФ

Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж в 2020 году и позже освобожденный в результате обмена заключенными, в своем первом после освобождения интервью телеканалу CBS отказался объяснить, как он получил секретные данные.
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