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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев о тренировках в звене с Кучеровым: «Он всегда видит ситуацию, читает ее. Тебе нужно быть готовым»

Нападающий «Тампы»  Илья Михеев высказался о тренировках в звене с форвардом  Никитой Кучеровым . Михеев перешел в « Тампу » из «Чикаго» 1 июля, подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,85 млн долларов.

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