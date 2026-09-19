Михеев о тренировках в звене с Кучеровым: «Он всегда видит ситуацию, читает ее. Тебе нужно быть готовым»

Нападающий «Тампы» Илья Михеев высказался о тренировках в звене с форвардом Никитой Кучеровым . Михеев перешел в « Тампу » из «Чикаго» 1 июля, подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,85 млн долларов.