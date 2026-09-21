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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Волков: «В UFC хотят, чтобы я побил рекорд Кутюра по самому возрастному чемпиону в тяжах»

Российский боец UFC Александр Волков ответил на вопрос, почему ему не дают титульный бой. «Хотят, чтобы я побил рекорд Кутюра по самому возрастному чемпиону в тяжах», – написал Волков в соцсетях.

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