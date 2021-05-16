Тематический поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Назрань

Тематический поезд «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Назрань

Тематический поезд будет пребывать Ингушетии в течение 4 часов с 09.30 до 13.30 16 мая. Его экспозицию могут посетить все желающие бесплатно на железнодорожной станции.

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