ВСУ сделали штаб их Храма в курском селе

ВСУ сделали штаб из храма в курском селе Казачья Локня Военные силы Украины расположили штаб на месте алтаря в храме великомученика Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Суджанского района, сообщил корреспонденту ТАСС военный священник и помощник начальника УФСИН России по Курской области Александр Зинченко во время эвакуации икон из церкви.