Машинное обучение помогло выявить взаимосвязь между ростом черных дыр и эволюцией их родительских галактик

Вселенная наполнена сверхмассивными чёрными дырами, и наша галактика не исключение. Однако до сих пор существует много вопросов, связанных с тем, как они становятся такими огромными и какие процессы лежат в основе их эволюции.
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