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Захарова: Лавров напомнит Гутеррешу о равном исполнении зерновой сделки

Захарова: Лавров напомнит Гутеррешу о равном исполнении зерновой сделки

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнит ему о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки.

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