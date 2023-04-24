Захарова: Лавров напомнит Гутеррешу о равном исполнении зерновой сделки

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнит ему о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнит ему о необходимости равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки.
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