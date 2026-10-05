Польша рассредоточит военную логистику из-за угрозы ударов дронов

От крупных колонн и сосредоточенных пунктов снабжения в пользу небольших рассредоточенных транспортных групп намерена перейти польская армия с учетом опыта боевых действий на Украине, сообщил глава Инспекции поддержки Вооруженных сил Польши генерал-майор Дариуш Мендрала в интервью Defence24.
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