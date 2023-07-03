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«Награда нашла своего «героя»: Назвавший россиян «фашистами» Гребенщиков* поплатился за свои слова

«Награда нашла своего «героя»: Назвавший россиян «фашистами» Гребенщиков* поплатился за свои слова

Назвавший россиян «фашистами» музыкант Борис Гребенщиков* поплатился за свои слова, понеся таким образом, заслуженное наказание.

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