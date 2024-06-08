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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник сборной России Горшков: «Видно, что Беларусь – братская страна. Здесь любят футбол и Россию»

«Видно, что Беларусь – это братская страна. Люди здесь любят футбол, Беларусь и Россию. Очень здорово, что этот матч организовали.

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