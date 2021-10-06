Мировое обозрение

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Европейский совет поручил Боррелю продолжить работу над оборонной стратегией ЕС

Европейский совет поручил Боррелю продолжить работу над оборонной стратегией ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Лидеры Евросоюза по итогам неформального саммита в Словении поручили верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю продолжить работу над оборонной стратегией ЕС, чтобы представить документ в ноябре на совещании министров обороны.

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