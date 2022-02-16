МОК решил считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в беседе с журналистами рассказал о том, что будет в том случае, если российская фигуристка Камила Валиева займет призовое место в одиночном катании среди женщин.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в беседе с журналистами рассказал о том, что будет в том случае, если российская фигуристка Камила Валиева займет призовое место в одиночном катании среди женщин.
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