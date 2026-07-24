Trump's Tariff Wall Returns With Forced-Labor Duties On 60 Countries The Trump administration imposed Section 301 tariffs on 60 countries accused of failing to "impose and effectively enforce" bans on goods produced with forced labor, according to a new notice from the Office of the U.
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