Финансист Хорошев назвал пять правил управления финансами в кризис

В период экономических и политических потрясений людям свойственно принимать опрометчивые финансовые решения: бездумно скупать валюту, тратить средства из категории "на черный день" на гречку и сахар или снимать все сбережения с банковских карт и прятать их под матрас.
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