Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

Уважаемые жители Тверской области! Уважаемые товарищи военнослужащие! Дорогие наши ветераны! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Летопись нашей страны полна великих побед, которые создавалась подвигами людей исключительного мужества и отваги.