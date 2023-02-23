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Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём защитника Отечества

Уважаемые жители Тверской области! Уважаемые товарищи военнослужащие! Дорогие наши ветераны! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Летопись нашей страны полна великих побед, которые создавалась подвигами людей исключительного мужества и отваги.

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