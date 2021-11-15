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    Разве это нормально? Конечно, всё познаётся в сравнении, в Корее не принято оставлять еду на тарелке, этим вы оскорби...КПРФ и СРЗП в Гос...

КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах

КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах

Фракции КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах Поддержка ЕР дает инициативе 100% гарантию для прохождения, но две фракции с документом не согласны, а ещё одна пока молчит Фото: пресс-служба Госдумы Сергей Миронов Судя по предварительному раскладу сил в Госдуме, закон о QR-кодах будет принят парламентом: его намерены поддержать фракции ЛДПР и «Единой России».

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Комментарии
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Олег Самойлов
А Баба Яга по своему обыкновению ПРОТИВ!!!
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50 мин.
Алексей Смирнов
Vasily Golov
Государственная дума будет виновной в распространении коронавирусной инфекции в России. Прошлая Госдума отказала внесение коронавирусной инфекции в Федеральный закон №157 от 14.09.1998г с внесением в календарь прививок и ответственности за письменный отказ от вакцинации. Нынешний состав отказывает внесение Qr код для ограничения прав непривитых.Т.е продолжает способствовать распространению заразы,унесшей более 60 тыс жизней.
Распространению заразы способствует отсутствие обязательной. повсеместной ежегодной диспансеризации и др. профилактических мероприятий.
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30 мин.
Алексей Смирнов
Разве это нормально? Конечно, всё познаётся в сравнении, в Корее не принято оставлять еду на тарелке, этим вы оскорбите принимающую вам сторону, так что вам придётся съесть её, даже если она вам не нравится. Но ведь это не означает "нормально"?. Что нормально для одних, совсем наоборот для других.
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16 мин.

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