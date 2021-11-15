Фракции КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах Поддержка ЕР дает инициативе 100% гарантию для прохождения, но две фракции с документом не согласны, а ещё одна пока молчит Фото: пресс-служба Госдумы Сергей Миронов Судя по предварительному раскладу сил в Госдуме, закон о QR-кодах будет принят парламентом: его намерены поддержать фракции ЛДПР и «Единой России».
КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах
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Алексей Смирнов
Vasily Golov
Государственная дума будет виновной в распространении коронавирусной инфекции в России. Прошлая Госдума отказала внесение коронавирусной инфекции в Федеральный закон №157 от 14.09.1998г с внесением в календарь прививок и ответственности за письменный отказ от вакцинации. Нынешний состав отказывает внесение Qr код для ограничения прав непривитых.Т.е продолжает способствовать распространению заразы,унесшей более 60 тыс жизней.
Распространению заразы способствует отсутствие обязательной. повсеместной ежегодной диспансеризации и др. профилактических мероприятий.
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30 мин.
Алексей Смирнов
Разве это нормально? Конечно, всё познаётся в сравнении, в Корее не принято оставлять еду на тарелке, этим вы оскорбите принимающую вам сторону, так что вам придётся съесть её, даже если она вам не нравится. Но ведь это не означает "нормально"?. Что нормально для одних, совсем наоборот для других.
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16 мин.
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