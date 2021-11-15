КПРФ и СРЗП в Госдуме раскритиковали законопроект правительства о QR-кодах

Государственная дума будет виновной в распространении коронавирусной инфекции в России. Прошлая Госдума отказала внесение коронавирусной инфекции в Федеральный закон №157 от 14.09.1998г с внесением в календарь прививок и ответственности за письменный отказ от вакцинации. Нынешний состав отказывает внесение Qr код для ограничения прав непривитых.Т.е продолжает способствовать распространению заразы,унесшей более 60 тыс жизней.

Алексей Смирнов

Разве это нормально? Конечно, всё познаётся в сравнении, в Корее не принято оставлять еду на тарелке, этим вы оскорбите принимающую вам сторону, так что вам придётся съесть её, даже если она вам не нравится. Но ведь это не означает "нормально"?. Что нормально для одних, совсем наоборот для других.