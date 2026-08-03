В ЕС захотели запретить популярную европейскую партию

В Европейском союзе началось расследование, результатом которого может стать запрет общеевропейской партии «Европа суверенных наций» (ESN), куда входит немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АДГ).
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