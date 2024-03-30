Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Трудовая миграция - бег по лезвию ножа"  Благими намерениями устлана дорога в ад. Какой должна быть трудовая миграци...Родственники из Т...
  • Игорь Петров
    И восстали машины...
  • А Кудасов
    Неужели те, кто открыл нараспашку ворота в Россию мигрантам со Средней Азии рассчитывал, что к нам поедут воспитанные...Родственники из Т...

POLITICO: "Ведение психологической войны против России"... или заметки на полях «необходимой сложности»

POLITICO: "Ведение психологической войны против России"... или заметки на полях «необходимой сложности»

ВВП сегодня сказал, что в России проживает 190 этносов. Вот прям, наглядно, как Россию отжарить во всех дыры с помощью наших же националистов и нарратива «ааааааааа, мы утираемся, нас унизили!».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TF
Tatyana Fedotova
Нужно помнить, что есть плохие люди, но нет плохих национальностей!!! Поэтому, то, что увольняют всех таджиков, или отменяют вызов в такси, если таксист не русский, то это глупость, это на руку врагам. Недаром говорят услужливый дурак опаснее врага. Беда России, что слишком много среди её граждан услужливых дураков. Слишком много. Болтает их из крайности а крайность. То дружба на век, то идиотское отторжение. Фильтровать надо! И базар, и мигрантов!. Думать надо до, а не после. И желательно головой.
Ответить
14 час.
Наталья Политова
Именно так! Ужесточение миграционного законодательства, несомненно, требуется. Но не стричь всех под одну гребёнку. Немало людей, честно работающих и не нарушающих законы России - их за что гнать?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх