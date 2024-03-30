ВВП сегодня сказал, что в России проживает 190 этносов. Вот прям, наглядно, как Россию отжарить во всех дыры с помощью наших же националистов и нарратива «ааааааааа, мы утираемся, нас унизили!».
POLITICO: "Ведение психологической войны против России"... или заметки на полях «необходимой сложности»
Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Нужно помнить, что есть плохие люди, но нет плохих национальностей!!! Поэтому, то, что увольняют всех таджиков, или отменяют вызов в такси, если таксист не русский, то это глупость, это на руку врагам. Недаром говорят услужливый дурак опаснее врага. Беда России, что слишком много среди её граждан услужливых дураков. Слишком много. Болтает их из крайности а крайность. То дружба на век, то идиотское отторжение. Фильтровать надо! И базар, и мигрантов!. Думать надо до, а не после. И желательно головой.
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14 час.
Наталья Политова
Именно так! Ужесточение миграционного законодательства, несомненно, требуется. Но не стричь всех под одну гребёнку. Немало людей, честно работающих и не нарушающих законы России - их за что гнать?
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13 час.
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