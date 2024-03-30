POLITICO: "Ведение психологической войны против России"... или заметки на полях «необходимой сложности»

TF

Tatyana Fedotova

Нужно помнить, что есть плохие люди, но нет плохих национальностей!!! Поэтому, то, что увольняют всех таджиков, или отменяют вызов в такси, если таксист не русский, то это глупость, это на руку врагам. Недаром говорят услужливый дурак опаснее врага. Беда России, что слишком много среди её граждан услужливых дураков. Слишком много. Болтает их из крайности а крайность. То дружба на век, то идиотское отторжение. Фильтровать надо! И базар, и мигрантов!. Думать надо до, а не после. И желательно головой.